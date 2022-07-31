Artuklu’da zafer AK Parti’nin

Mardin'ınArtuklu Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi. Artuklu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Tatlıdede 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçildi. HDP'nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı. AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, seçimin ardından belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, Abdülkadir Tutaşı'nın sağlık sorunlarından dolayı istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için adaylarını belirlediklerini söyledi. Kılıç, yapılan istişarede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen adayları Tatlıdede'nin yapılan oylamada tüm AK Partililerin ve bağımsız üyenin desteğiyle 21 oyla belediye başkanı seçildiğini kaydetti. Tatlıdede ise partililere teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle her zaman ve her yerde hep birlikte hizmete devam edeceğimiz için bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle becereceğimize inanıyoruz" dedi.