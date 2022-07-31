Bakan Soylu’dan ABD’ye tepki: Terör örgütlerini pişiriyor!

"AMERİKA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ PİŞİRİYOR"



Bakan Soylu, "Eskiden İstanbul'da festival, İzmir'de fuarlar olurdu. Doğu ve Güneydoğu'da hüzün olurdu. Sanki iki ayrı memleket gibi. Eskiden burada üretim olurdu. İşletilmeyen tüm maden yatakları işletildi. Yüksekova'ya inşallah yakın bir zamanda organize sanayi sitesi kuruyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafı sanayisinden, ticaretine, tarımından, turizmine büyük bir canlılık oldu. Üniversitesiyle, havalimanlarıyla, hastaneleriyle büyük bir canlılık olduğunu burada söylemek istiyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum biz Müslümanız. Doğu ve Güneydoğu Müslümanlığın otağıdır. Medreselileriyle, yaşam biçimiyle, kültürüyle, sadakatiyle ve vazgeçmeme isteğiyle ama öyle bir dönem içerisine girildi ki iki üç tane işle karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmekle, başkalaştırmak için hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK'dır. Sadece terör değildir, aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, bizi kendi inancımızdan bizi kendi birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. Üçüncüsü de DEAŞ'tır. Bakın üçünün kaynağı da bu topraklar değildir. Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır." dedi.