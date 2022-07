Başkan Erdoğan’dan fındık müjdesi: 54 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 26 lira 50 kuruş olan fındık alım fiyatının bu yıl için 54 liraya yükseltildiği müjdesini verdi. Erdoğan, "Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Ordu'da 6 milyar lira değerinde 223 eserin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya krizin pençesindeyken, biz üretim ihracatımızla doludizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var, ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler. CHP'nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamdolsun böyle şeyler yok.Artık bu ülkeyi de, bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez. Karşımdaki muhteşem katılımı görünce "Elhamdülillah" diyorum, demek ki çay demlendi belli. Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak her insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Tüm bunları nasıl başardıysak bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz.Şimdi önümüzde 2023 var. 2023'ü inşallah hedeflerimize ulaşarak, kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya yepyeni bir gelecek olduğunu beraber göreceğiz. Yepyeni Türkiye'nin inşasını hep birlikte göreceğizKarşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, altılı masa Ordu'dan oy bekleme.' Benim Ordu'm böyle işte. Haddini bildirir. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği öyle daralıyor ki anlatamam. Çıldırıyorlar. Bu daralmanın etkisiyle bizim zaten yaptığımız veya yapma hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri sanki kendi akıllarıymış, sanki kendi vaatleriymiş gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bunların eser namına hiçbir müktesebatları zaten bulunmuyor. Hizmet namına da bir dönem başında bulundukları kurumları batırmaktan, milleti rezil kepaze etmekten başka maharetleri görülmemiştir.Bunlar elif görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesini Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Seçimlerden sonra Bay Kemal'in yanına 'emekli CHP genel müdürü' ibaresini de hazırlaması iyi olur. Cehalet öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette.Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.BaşkanErdoğan'ı ağırlayan Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda, ilginç pankartlar dikkat çekti. Miting alanındaki pankartlarda, yerel fındık tekerlemelerinden sözler yer aldı. Pankartlarda "Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru, Ordu'nun gururusun", "Reis'in Ordu'su 2023'e hazır", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik" sözleri yer aldı. Bu arada Erdoğan'ın geçeceği yol üzerindeki binalarda ise "Dünya Lideri, Milletin Adamı Ordu'ya hoş geldiniz" pankartları yer aldı.Ben 73 yaşındayım ve neler gördük geçirdik. Ne yolumuz ne de suyumuz vardı, köy yollarımız çamur içindeydi, hepsini Erdoğan yaptı. İstanbul'u İstanbul yapan da Cumhurbaşkanımız. Erdoğan, 20 yıldır bu halka çok güzel hizmetler verdi, biz de bu hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu muhalefetin tek yapmak istedikleri Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indirmek. Bize verecekleri bir şey yok. Bizi kandıramazlar.Yer bulamam diye sabahın ilk ışıklarıyla alana geldim. Yeter ki yakından göreyim onu. Bizler Erdoğan sayesinde rahata ve huzura eriştik, bunun bozulmasını istemiyoruz. Çok özlemiştik. Hasret giderdik. Ordu halkı her zaman başkanın yanında.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesini ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Erdoğan "Fındık fiyatı ne kadar olsun" diye nabız yokladı. Bir vatandaşın Ordu'nun plakası "52 olsun başkanım" demesiyle kahkahalar koptu. Erdoğan ailenin yetiştirdiği fındıkları inceledi. Ailenin otizmli oğluyla sohbet etti, elini öptü.