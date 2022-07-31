Dikili halkı su kuyruğunda! CHP’li belediye vatandaşı isyan ettirdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.
DİKİLİ HALKI SU KUYRUĞUNDA!
Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.
İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm | Video
Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.