Dikili halkı su kuyruğunda! CHP’li belediye vatandaşı isyan ettirdi

DİKİLİ HALKI SU KUYRUĞUNDA!

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm | Video

Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.