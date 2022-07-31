Haberler Gündem Haberleri Dikili halkı su kuyruğunda! CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 31.7.2022 15:16 Son Güncelleme: 31.7.2022 15:29

Dikili halkı su kuyruğunda! CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

İHA
Dikili halkı su kuyruğunda! CHP’li belediye vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'in Dikili ilçesinde 36 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışıyor. Vatandaşlar mağdur olduğunu söylerken, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

DİKİLİ HALKI SU KUYRUĞUNDA!

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm | Video

Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

3 GÜNDÜR ARALIKLI SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

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Dikili halkı su kuyruğunda! CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi
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