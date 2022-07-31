FETÖ, 32 ayda 29 operasyonla darmaduman edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 29. aşaması kapsamında şüphelilerden 14'ünün Kara Kuvvetleri, 7'sinin Hava Kuvvetleri'ne mensup olduğu öğrenildi. 14'ü muvazzaf, 21'i asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 35 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen, ve 18'i astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay koordinasyonunda düzenlenen son operasyonda, gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yurt dışında firari olan diğer şüphelinin ise arandığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 10'u, itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 BİN 977 KRİPTO FETÖCÜ DEŞİFRE EDİLDİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bugüne kadar düzenlenen 29 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 977 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 408'i muvazzaf, 731'i muvazzaf olmayan asker, 883'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 688'inin tutuklandığı, 628 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.