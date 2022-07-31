MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. " açıklamasında bulundu.
MSB, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2022
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/iPa5F8UQxs