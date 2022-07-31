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Giriş Tarihi: 31.7.2022 10:48

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. " açıklamasında bulundu.

MSB, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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