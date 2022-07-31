Sınırın karşısında roketli saldırı: 4 asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Suluk ilçesine bağlı Engentari Bölgesinde bulunan kontrol noktasına, PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. 4 asker yaralandı Yaralı askerlerin Tel Abyad'daki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevki bekleniyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.07.2022 tarihinde Barış Pınarı Harekât Bölgesi Telabyad kırsalında PKK/PYD terör örgütü saldırısında 4 Askerimiz hafif yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavilerine başlanmıştır. Hayati tehlikeleri yoktur." ifadeleri kullanıldı.