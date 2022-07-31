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Giriş Tarihi: 31.7.2022 12:52 Son Güncelleme: 31.7.2022 12:52

Sınırın karşısında roketli saldırı: 4 asker yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sınırın karşısında roketli saldırı: 4 asker yaralandı

Şanlıurfa sınırında Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yer alan Suluk beldesine bağlı Engentari bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda, 4 asker yaralandı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı askerlerimizin tedavilerine başlanmıştır. Hayati tehlikeleri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Suluk ilçesine bağlı Engentari Bölgesinde bulunan kontrol noktasına, PKK/YPG'li teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. 4 asker yaralandı Yaralı askerlerin Tel Abyad'daki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevki bekleniyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.07.2022 tarihinde Barış Pınarı Harekât Bölgesi Telabyad kırsalında PKK/PYD terör örgütü saldırısında 4 Askerimiz hafif yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavilerine başlanmıştır. Hayati tehlikeleri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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Sınırın karşısında roketli saldırı: 4 asker yaralandı
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