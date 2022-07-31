Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Tekirdağ limanında 242 kilogram kokain yakalandı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 18:34 Son Güncelleme: 31.7.2022 18:46

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Tekirdağ limanında 242 kilogram kokain yakalandı

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Tekirdağ limanında 242 kilogram kokain yakalandı

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha! Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakalandı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize tebrikler" diyerek önemli bir operasyonun sonuçlandırıldığını paylaştı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tekirdağ'daki kritik uyuşturucuyla mücadele operasyonuyla ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Soylu "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakalandı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Açıklamada şu şekilde:

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan bahse konu ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken operasyon gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen operasyona ilişkin detaylar aşağıda olduğu gibidir.

04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya'dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alınmış, hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etmiştir.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirilmiştir. Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam edilmektedir.

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Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Tekirdağ limanında 242 kilogram kokain yakalandı
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