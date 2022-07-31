Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Tekirdağ limanında 242 kilogram kokain yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tekirdağ'daki kritik uyuşturucuyla mücadele operasyonuyla ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Soylu "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain yakalandı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
Allah nazardan korusun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022
Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗
Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.
2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.
Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize👏👏👏 pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ
Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Açıklamada şu şekilde:
Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan bahse konu ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken operasyon gerçekleştirilmiştir.
Düzenlenen operasyona ilişkin detaylar aşağıda olduğu gibidir.
04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya'dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alınmış, hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlenmiştir.
Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etmiştir.
Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirilmiştir. Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam edilmektedir.