Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Genç sporculara şampanyalı kutlama yapılması tepki çekti





Dört gün süren şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan kadın milli golf takımı, finalde oynanılan match play müsabakasında karşılaştığı rakibi Ukrayna'yı da 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibi bu galibiyetin ardından 2022 European Ladies Team Shield Championship'te namağlup 2022 Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu oldu.