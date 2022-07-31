Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Genç sporculara şampanyalı kutlama yapılması tepki çekti

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen, 2022 European Ladies Team Shield Championship ile 2022 European Men's Team Shield Championship'e, erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer aldı.
Şampiyonada milli takım başantrenörü Erol Şimşek ve milli takım başantrenör yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, erkek milli golf takımı sporcularından; Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, kadın milli golf takımı sporcularından; Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya ülkemizi temsil etti.
Dört gün süren şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan kadın milli golf takımı, finalde oynanılan match play müsabakasında karşılaştığı rakibi Ukrayna'yı da 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibi bu galibiyetin ardından 2022 European Ladies Team Shield Championship'te namağlup 2022 Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu oldu.
Erkek golf milli takımı ise final gününde 3'üncülük 4'üncülük maçı için Sırbistan'la karşılaştı.
Golf Milli Takım hocası Erol Şimşek, reşit olmayan çocukların alkol kullanmasına izin verdi | Video
Yapılan Match Play müsabakalarının sonunda milliler, Sırbistan karşısında 2-1 galip geldi ve 2022 European Men's Team Shield Championship'i üçüncü sırada tamamladı.
ŞAMPANYALI KUTLAMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Golf Milli Takım baş antrenörü Erol Şimşek'in reşit olmayan sporcuların alkol kullanmasına izin verdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşları 13 ve 17 arasında değişen sporculara şampanya ikram edilmesi Milli Takım'ın başarılı performansına gölge düşürdü.