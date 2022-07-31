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Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:25 Son Güncelleme: 31.7.2022 17:03

Suriye sınırında 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"

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Suriye sınırında 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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