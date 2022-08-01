Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:01 Son Güncelleme: 1.8.2022 20:46

Başkan Erdoğan: Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı

Başkan Erdoğan: Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, tahıl krizinin çözümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır" ifadelerine yer verdi

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TAHIL KRİZİNİN AŞILMASI TAMAMEN ÜLKEMİZİN GAYRETLERİNİN ÜRÜNÜDÜR"

Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti.

BUGÜN GEMİLER YOLA ÇIKTI

Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti.

Başkan Erdoğan: Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı | Video

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye minnettarım Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasıyla ilgili olumlu konuştu

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Başkan Erdoğan: Tahıl krizi gayretlerimizle aşıldı
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