Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz

"GÜZEL BİR ORTAM OLDU"

Ziyaretin kendilerini onurlandığını söyleyen sıhhi tesisat mesleği ile uğraşan Nizamettin Yeşilyurt, "Bunun evveliyatı var. Daha önceki programlarında buraya geldiğinde kendisini çay içip sohbet etmeye davet ettik. Ancak o dönemlerde yoğun programları dolayısı ile gelememişti, bize hediye ikram etti, biz de kendisine hediye takdim etmiştik. Bu son geldiğinde bizi unutmamış, öncesinden hazırlık yapmış ve yaptığımız davete icabet etti. Sohbet ettik güzel bir ortam oldu" dedi.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

"Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız ile aile ortamında olmak farklı bir duygu, herkese nasip olmayacak bir iş" diyen Nizamettin Yeşilyurt, "Çok güzeldi. O gün misafirlerimiz de vardı. Kendilerine çay ve fındık ikramında bulunduk. Sağ olsun bizleri kırmadı, güncel konulardan konuştuk. Fındık fiyatını açıkladı ve 'fındık fiyatını açıkladık, artık pahalı yiyin' şeklinde espri yaptı. Güzel bir ortam oldu. Devletimizin başkanın gelip bizim evimizi şenlendirmesi ve onur etmesi çok büyük bir olay bizce. Herkese naip olmayacak bir iş, inşallah kendisi de memnun kalmıştı. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.