CHP’nin olağanüstü toplantı samimiyetsizliği! Aynı gün Erzurum’da program planlamışlar...

Anamuhalefet partisi CHP, ağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, olağanüstü toplantı çağrısını kendisi bile ciddiye almayarak Erzurum'a 120 milletvekili ile program yazdı. Programın Meclis'in olağanüstü toplantının devam ettiği tarihe konulması CHP'nin samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i tatilde olduğu sürede olağanüstü toplantı ve kanunları görüşmeye çağırdı.

CUMHUR İTTİFAKI: SAMİMİ DEĞİL, ŞOV AMAÇLI

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının samimi olmadığını belirten Cumhur İttifakı, bu şovun bir parçası olmayacaklarını bildirdi.

CHP'NİN SAMİMİYETSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CHP'nin olağanüstü toplantı talebi sonrası Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'yi bugün toplantıya çağırdı. CHP'nin samimiyetsiz çağrısı ise Erzurum programı ile ortaya çıktı.

CHP, TBMM tatildeyken grup toplantılarını farklı illerde yapma kararı aldı. Bu kapsamda Erzurum'da 120 milletvekili ile yarın ilk toplantının yapılacağı belirtildi. Buna göre; 120 vekil yarın Ankara'dan saat 07.40'da kalkacak olan Erzurum uçağına binecek. Aynı gün saat 20.40 uçağıyla da Ankara'ya dönecek.

CHP'nin olağanüstü toplantı nedeniyle aynı gün TBMM'de olması gerekiyor. Ancak CHP'nin çağrısında samimiyetsiz olduğu Erzurum programı ile ortaya çıkmış oldu.