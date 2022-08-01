Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'taki gelişmeler endişeyle takip ediliyor
Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:36 Son Güncelleme: 1.8.2022 20:42

Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'taki gelişmeler endişeyle takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı: Bağdat’taki gelişmeler endişeyle takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki siyasi belirsizliğin endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin biran evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni edildiği vurgulandı.

Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurgulanırken, ilgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'taki gelişmeler endişeyle takip ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA