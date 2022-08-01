Hem susuz bıraktı hem zam yaptı! Soyer musluktan akıtamadığı suya bir zam daha yaptı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte geçtiğimiz Ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.
1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre konutta 0-10 metreküp suyun metreküp fiyatı 15 lira 33 kuruştan 16,37 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun metreküpü 18 lira 24 kuruştan 19 lira 47 kuruşa çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise metreküp fiyatı 34 lira 16 kuruş iken 36 lira 47 kuruş oldu.
MİLLET SUSUZLUKTAN KIRILDI
Yazın kavurucu sıcağında Dikili'de yüzbinlerce vatandaşı susuzluğa mahkum eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sorunu çözmek yerine çareyi içme suyuna zam yapmakta buldu. Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yaptığını açıkladı. Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.
YÜZDE 200'E ULAŞTI
Son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz Ocak ayından bu yana içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Zamlı tarifeye göre konutta 0-10 metreküp suyun metreküp fiyatı 15 lira 33 kuruştan 16 lira 37 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimde ise suyun metreküpü 18 lira 24 kuruştan 19 lira 47 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise suyun metreküp fiyatı 34 lira 16 kuruş iken 36 lira 47 kuruş oldu. Konut dışı aboneliklerde ise daha önce 30 lira 09 kuruş olan 0-10 metreküp tüketimde metreküp fiyatı 32 lira 13 kuruşa, 39 lira 12 kuruş olan 11 metreküp ve üzeri tüketim bedeli ise 41 lira 77 kuruşa yükseldi.
ZAMLARI OTOMATİĞE BAĞLADI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl kasım ayında İZSU Genel Kurulunda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, Temmuz ayında ise yüzde 15.5 oranında zam yapma kararı almıştı. Bununla da yetinmeyen Soyer, elektrik maliyetlerindeki artışı bahane ederek Şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlamıştı. Böylece zamları otomatiğe bağlayan Soyer'in, yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.