Hem susuz bıraktı hem zam yaptı! Soyer musluktan akıtamadığı suya bir zam daha yaptı!

YÜZDE 200'E ULAŞTI

Son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz Ocak ayından bu yana içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Zamlı tarifeye göre konutta 0-10 metreküp suyun metreküp fiyatı 15 lira 33 kuruştan 16 lira 37 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimde ise suyun metreküpü 18 lira 24 kuruştan 19 lira 47 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise suyun metreküp fiyatı 34 lira 16 kuruş iken 36 lira 47 kuruş oldu. Konut dışı aboneliklerde ise daha önce 30 lira 09 kuruş olan 0-10 metreküp tüketimde metreküp fiyatı 32 lira 13 kuruşa, 39 lira 12 kuruş olan 11 metreküp ve üzeri tüketim bedeli ise 41 lira 77 kuruşa yükseldi.