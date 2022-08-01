Kredi ve kart borçları için 3 formül!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor:Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.