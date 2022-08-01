MSB: Ukrayna limanlarından gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin planlamasına devam ediliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı M/V Razoni gemisinin seyrine devam ettiği belirtilerek, "Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor. Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkez'de mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.