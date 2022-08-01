SON DAKİKA: Cemevlerine yönelik provokatif saldırı ile ilgili Bakan Soylu’dan açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak

SOYLU "PLANLI PROVOKASYON EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 3 gün önce eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştıklarını belirterek Muharrem ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşılmasına rağmen planlı provokasyonun faili meçhul kalmadığını, toplumun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyonun milletin birlik duvarına çarptığını kaydetti. Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildi.

Prvokasyona imza atan A.O.K gözaltına alındı ve sorgulaması devam ediyor.