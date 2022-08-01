SON DAKİKA: Cemevlerine yönelik provokatif saldırı ile ilgili Bakan Soylu’dan açıklama: En ağır şekilde cezalandırılacak

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı yapıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
İZMİR'DE BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan A.O.K'nın irtibatları, bağlantıları derinlemesine incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin Ankara'ya getirileceği, yeni gözaltılarında olabileceği öğrenildi.
SOYLU "PLANLI PROVOKASYON EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 3 gün önce eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştıklarını belirterek Muharrem ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşılmasına rağmen planlı provokasyonun faili meçhul kalmadığını, toplumun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyonun milletin birlik duvarına çarptığını kaydetti. Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildi.
Prvokasyona imza atan A.O.K gözaltına alındı ve sorgulaması devam ediyor.