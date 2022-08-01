SON DAKİKA: CHP’li Engin Altay: Gönüllerdeki aday falan değil düz söylüyorum adayımız Bay Kemal...

"ADAYIMIZ BAY KEMAL"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altay, CHP'nin bir aday arayışı olmadığını belirtti, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" ifadelerini kullandı.