SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi bugün hareket ediyor

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır.