Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi bugün hareket ediyor
Giriş Tarihi: 1.8.2022 07:34 Son Güncelleme: 1.8.2022 07:47

SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi bugün hareket ediyor

AA
SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi bugün hareket ediyor

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı. MSB, "Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi.

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabahı 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır.

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır.

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SON DAKİKA HABERİ! Milli Savunma Bakanlığı tahıl koridoru için beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi bugün hareket ediyor
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