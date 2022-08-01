Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı'nda
Giriş Tarihi: 1.8.2022 07:00 Son Güncelleme: 1.8.2022 07:01

SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı'nda

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı’nda

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin öncekikli gündem maddesi ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler ile birlikte takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak.

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

KREDİ VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

TAHIL KORİDORU

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum konuşulacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.

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SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı'nda
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