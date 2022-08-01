Son dakika | MİT’ten kritik isme nokta atış: Suriye’de YPG/PKK’ya ağır darbe

KOBANİ EYALET YÜRÜTMESİ ÜYESİYDİ

Yurtiçindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye'ye geçen, sonrasında Ayn El Arap'da örgüte eleman temini çalışmaları yürüten Erhan Arman, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. 2019 yılında Ayn El Arap Eyalet Yürütmesi 'ne yönetici olarak getirilen PKK'lı terörist, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap Eyaletinde özel olarak Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olarak görevlendirildi. O tarihten bu yana Türkiye'nin olası harekâtlarına karşı örgüt savunmasını bizzat planlayan Arman, özellikle Türkiye'ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları listesine dâhil edildi.