Tahıl koridorunda tarihi aşama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla İstanbul'da imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasında yeni bir aşamaya geçiliyor. Dünyanın merakla beklediği ilk sevkiyatın bugün başlayacağı belirtildi. Bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu bilgileri verdi: "Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın (bugün) sabah yola çıkabilir."Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: "Gemiler (Ukrayna'nın) Odessa Limanı'ndan çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk karasularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın (bugün) sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet vurgulandı. Ukrayna tarafı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sevkiyatın bir hafta içinde başlamasının beklendiğini belirtmişti.İlk geminin mısır yüklü olduğu belirtiliyor. Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.16 geminin konvoy halinde limanlardan ayrılması bekleniyor. Türkiye'nin girişimleri sonucu İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalanmıştı.İLK tahıl gemilerinin açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gideceği belirtildi. Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali'ye ulaşması bekleniyor. BM yetkilileri geminin Somali'ye seyahat süresinin bir buçuk ayı bulabileceğini söyledi. Müşterek Koordinasyon Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alıyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alıyor.