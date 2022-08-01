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Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:05

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

Sınır ötesi ve bölgede yapılan operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’dan kaçışlarda sürüyor. Bir örgüt üyesi daha ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim oldu. PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı da 63'e ulaştı.

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Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
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