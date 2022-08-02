Annesi kına yakarak askere uğurlamıştı! Tezkeresine 40 gün kala acı haber geldi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 29 Temmuz'da, vatani görevini yaptığı sırada zırhlı araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofioğlu, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezler köyünde yaşayan Sofioğlu'nun yakınlarına acı haber, askeri erkân tarafından verildi. Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun cenazesi, askeri tören sonrası ikindi vakti Dicle'de toprağa verilecek.
Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu'ndan geri, askere gitmeden önce çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırında, 29 Temmuz 2022'de araç kazası sonucu yaralanan Sofioğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi. Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
TEZKERESİNE 40 GÜN KALA ŞEHİT OLDU
Şehidin ağabeyi Habip Sofioğlu, kardeşinin Diyarbekirspor ve Beşiktaş'ı çok sevdiğini, Diyarbekirspor'un maçlarını kaçırmadığını söyledi. Kardeşinin tezkeresine 40 gün kala bu acı olayın yaşandığını belirten Sofioğlu, "Nöbet değişimi sırasında kaza olmuş. 10 kişi varmış araçta, kendisi şehit olmuş.
Acımız çok büyük. Kardeşimin hayalleri vardı. İsmi gibi Yusuf yüzlüydü. Diyarbakırspor ve Beşiktaş sevdalısıydı. Diyarbekirspor'un maçlarına gelip destek veriyordu. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Takdiri ilahi. Dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok" dedi.