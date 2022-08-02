Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Yeşilyurt ailesi: Heyecan ve azimle hizmet için çalıştığını bir kez daha gördük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'daki programında çay davetlerini kırmayarak evlerine konuk olduğu Yeşilyurt ailesi, ziyaretle ilgili duygularını anlattı:4 yıl önce Ordu'ya geldiğinde de çay içmeye davet etmiştik. Ancak yoğun programı nedeniyle ağırlayamadık. Ufak bir tabela hazırlayarak yineledik çağrımızı. Çay ve fındık yiyip içmek üzere. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi de icabet etti, Allah razı olsun. Hayalimiz gerçekleşti. Devlet başkanının bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur. Çok farklı bir duygu. Gelen kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olması ayrı bir gurur verici. Yani herkese nasip olacak bir şey değil. O an zaten bir şaşkınlık vardı üzerimizde. Ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Ama mutluluk, heyecan, hepsi birbirine karıştı. Belirli bir program olmadığı için Ordu'muzun en önemli konularından fındıkla ilgili muhabbetler, şakalar oldu. Onun haricinde aileyi tanıttık, kendisi ne yaptıklarını anlattı. İyi bir aile ortamı gibiydi, siyasi bir ortam değildi. Daha önce geldiği dönemlerle şu anki dönem arasında kendi azminden hiçbir şey kaybetmemiş. Belki yorgun bir hali var ama hâlâ o günkü heyecan ve azimle hizmet için canla başla çalıştığını gördüm.Cumhurbaşkanımızıgörmek istiyorduk. Geçendönem yine buraya gelecekti,fırsat bulup gelemedi. Sağolsunlar meydanda görüştük.Şimdi de evimizde ağırladık.Erdoğan'ı biz ailedenbiliyoruz. O da öyle biliyor.Bir Reisicumhur ayağınızagelmiş, sağ olsun bizi ziyaretetmiş, memnun kalmamakolur mu?SIHHI tesisatçı Nizamettin Yeşilyurt, Başkan Erdoğan'ın 4 yıl önce davetlerine icap edemese de kendilerine hediye gönderdiğini söyleyerek "Bu son geldiğinde bizi unutmamış, öncesinden hazırlık yapmış ve yaptığımız davete icabet etti. Kendilerine çay ve fındık ikramında bulunduk. 'Fındık fiyatını açıkladık, artık pahalı yiyin' diye espri yaptı. Güzel bir ortam oldu.