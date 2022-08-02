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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:17

Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına operasyon! Bylock kullanan doktor ve hemşirelere gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına operasyon! Bylock kullanan doktor ve hemşirelere gözaltı

FETÖ’ye yönelik yapılan çalışmalarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında doktor, hemşire ve Sağlık Bakanlığı eski çalışanları da olan 8 şüpheliye operasyon düzenlendi.

FETÖ'nüm deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 1 ihraç doçent doktor,
1 ihraç doktor, 1 ihraç 3 aktif çalışan toplam 4 hemşire ve 2'si eski Sağlık Bakanlığı çalışanı olmak üzere 8 şüpheliden 6'sı yakalanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına operasyon! Bylock kullanan doktor ve hemşirelere gözaltı
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