Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına operasyon! Bylock kullanan doktor ve hemşirelere gözaltı

FETÖ'nüm deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 1 ihraç doçent doktor,

1 ihraç doktor, 1 ihraç 3 aktif çalışan toplam 4 hemşire ve 2'si eski Sağlık Bakanlığı çalışanı olmak üzere 8 şüpheliden 6'sı yakalanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.