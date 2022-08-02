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Giriş Tarihi: 2.8.2022 08:50

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu; 3 gözaltı

DHA
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu; 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu; 3 gözaltı
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