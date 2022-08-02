Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu; 3 gözaltı

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.