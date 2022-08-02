SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye’de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü



ÜLKEMİZDE PANDEMİ RİSKİ TAŞIMIYOR

"Maymun çiçeği virüsüne yakalananların sağlık durumları nasıl?" sorusu üzerine Bakan Koca şu yanıtı verdi:

"Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Virüs tespit edilen bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevreleri de izole edildi. Maymun çiçeği virüsü tespit edilen 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi.1 hastamız ise hala izolasyonda. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır. Maymun çiçeğinin ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır.