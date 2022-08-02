



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

SON DAKİKA: ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin 3 Ağustos 2022 31912 sayılı nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanlığından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Son dakika: ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video

BAŞKAN ERDOĞAN KPSS İDDİALARI ÜZERİNE DDK'YI GÖREVLENDİRMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS 2022 ile ilgili çıkan iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini açıklamış ve "Hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" demişti. İlerleyen saatlerde de Halis Aygün görevden alındı.

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