Sosyal konutlarla kiralar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözümüzü, diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdik. Geride kalan 20 yılda ülkede en büyük değişimleri gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de şehircilik oldu. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşı, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Bundan yaklaşık 1.5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktığımız çağrıya 10 katından fazla talep aldık.Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süratle yerine getiriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır.Gelecek ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi tebrik ediyorum.Küresel enerji darboğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda yüzde 10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. 'Seyahatsever' adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik.İmkânları artmış, potansiyeli genişlemiş, altyapısı tamamlanmış, özgüveni güçlenmiş bir ülke olarak her alanda hedeflerimizi büyüttük. Son dönemde verdiğimiz mücadelede de enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. Her başarımızı gayrete, sabra ve azme borçluyuz. İnşallah mevcut sıkıntılarımızın üstesinden de çok çalışarak, sabrederek ve azmederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatların, ödediğimiz bedellerden çok daha büyük olduğunu bilerek kararlılıkla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Geçmişte özellikle ülkemizi siyasi istikrarsızlıklarla, sosyal gerilimlerle, ekonomik yıkımlarla, darbelerle kendi istedikleri çizgide tutanların oyunları artık işe yaramıyor.İstiklal ve istikbal mücadelesinin ekonomideki yol ayrımında, hükümet olarak bir tercihte bulunduk. Ya 10 milyon vatandaşın işsiz kalmasına yol açacak ya da istihdam odaklı olacaktık. Tercihimizi istihdamdan yana, vatandaşımızın işi aşı huzurundan yana kullandık. Dünya küçülürken üreterek büyüdük.Bir ara 26.5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz. Küresel krize rağmen bütçe dengemizde bozulma olmadı.Türkiye ekonomi modelinden taviz vermeden dikkatle uyguluyoruz. Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, 850 milyon esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. KDV indirimleriyle sistemi sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu gelirleri 221 milyar lirayı bulacaktır.Ordu'da fındık fiyatını açıkladık. Bay Kemal rahatsız oldu. Benin sırtında küfe yok. Düşünce âl eminden bahsediyorsun biz icraattan bahsediyoruz. Senin icraatın yok, 72 düşünüyormuş, yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. Cek-cak ile düşünüyor biz icraat yapıyoruz. Fındık fiyatlarını vatandaşa evinde, bahçesinde sorduk, sohbet ettik beklentiniz nedir dedik, samimiyetle cevap verdiler.(Tahıl koridoru için) Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Son olarak BM Genel Sekreteri bunu şükranlarıyla ifade etti. Bugün (dün) adım atıldı, gemiler de yola çıktı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse üçte birinin tahıl ihtiyacını karşılayan Rusya ve Ukrayna pazarlarındaki düğümün çözümü bakımından tarihi bir dönüm noktası olmuştur.Türkiye-Rusya-Ukrayna ve BM'nin işbirliği ile yürüyen bu sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Süreci takip edecek müşterek koordinasyon merkezi 23 Temmuz'da İstanbul'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü ilk gemi Odessa'dan hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kontrol edilecek. Ardından da yükünü indireceği limana doğru yolculuğunu sürdürecek.Diğer gemilerin de belirlenen şartlar çerçevesinde tahıl ve diğer gıda ürünlerini taşımaya devam edeceğine inanıyoruz. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir diplomatik başarıdır. İnşallah benzer diplomatik başarıları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz.Bir gün taraflar yeniden barışa yönelirlerse bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.