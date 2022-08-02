SPK sorularını Bylock’tan göndermişler

Tamamı kadınlardan oluşan çalışma evlerinde, sınav sorularından 'Dua' diye bahsettikleri, soruların önceden dağıtılacağı örgüt üyelerine 'Dualık', çalışma evlerinden sorumlu olanlardan ise 'Bilimci' adını verdikleri kaydedildi. İddianamede, sınav sorularını Bylock üzerinden gönderildiği, muhasebe bilgisi zayıf olan hukukçulara SPK sorularını vermekte tereddüt ettikleri, zayıf olan alanlarından yüksek puan almalarının dikkat çekeceği kaygısı yaşadıkları aktarıldı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'daki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerine düzenlenen operasyonda, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde 'dua alma' adı altında temin ederek sınava girenler de dahil kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında FETÖ tarafından Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, bu evlere sabit kalmak üzere tahsis edilen 'açık hat' diye tabir edilen GSM hatları üzerinden Bylock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları belirlendi. Evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak eve tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden tanıdıkları ile görüştüklerine ilişkin HTS kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SPK KISMETİ 'KISMETİM' EVİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında S.Y. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede anlatılan detaylarda çalışma evlerinden sorumlu olan 'ablaların' söz konusu evlere de kod isim verdikleri ve 2014-2016 yılları arasında Yıldız, Nakış, Pınar, Nergis, İlker, Mutlu, Kısmetim, Ferda, Orkide, Mehterler, Mehterler-7, Çiğdem, Bal ve 11. Kat isimli toplam 14 ev olduğu tespit edildi. Bu evlerde, eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş hatlar, hatlarda ise Bylock olduğu ortaya çıktı. Evlerde kalan örgüt üyelerinin tamamının kadın olduğu, Bylock üzerinden yaptıkları konuşmaların kamu kurumlarının personel alımı sınavlarına başvurduklarına veya kayıt aldıklarına dair belgeler bulunduğu belirlendi.

SINAV SORULARI 'DUA' SORULARI ALANLAR 'DUALIK'

Tespitlerde, örgüt üyelerinin hesaplarına 2015'te gönderilen e-postadan sınav sorularının bir kısmının 'dua alma' adı altında sınav öncesi örgüt üyelerince temin edildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Örgüt üyelerinin hesaplarından yaptıkları görüşmelerde sınav sorularından 'Dua' diye bahsettikleri, soruların önceden dağıtılacağı örgüt üyelerine 'Dualık', çalışma evlerinden sorumlu olanlara ise 'Bilimci' adını verdikleri kaydedildi. FETÖ'cülerin 2015'te Bylock üzerinden yaptığı konuşmada 'ıs-l-m' şekline geçen ibarenin, SPK uzman yardımcılığı giriş sınavın bir parçası olan maliye sınav soruları arasında yer alan 'Serbest döviz kuru uygulanan açık bir ekonomide genişletici para ve maliye politikalarını etkisini IS-LM eğrilerini kullanarak açıklayınız' şeklindeki 6. soruyu işaret ettiği aktarıldı.

'HUKUKÇUYA VERMESEK Mİ'

Sınav sorularının dağıtılmasına yönelik Bylock üzerinden yapılan konuşmaların yer aldığı iddianamede dikkat çekici görüşmeler de yer aldı. Konuşmalarda, muhasebe bilgisi zayıf olan hukukçulara SPK sorularını vermekte tereddüt ettikleri, zayıf olan alanlarından yüksek puan almalarının dikkat çekeceği kaygısı yaşadıkları ifade edildi. Bylock yazışmalarında, bir örgüt mensubu, "Şimdi bende 7 kız var. Ş., B. ve Y.'ye kesin verelim inşallah. S.'nin dili yok ya yine de verelim mi? 7 kızımızın 7'si de dualık ama S. ve H.'nin hiç dilleri yok 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?" ifadelerini kullandı. Hukukçuların girdikleri dil ve muhasebe puanlarının çok düşük olduğunu, kendilerine bu alanlarda başarılı olmadıklarını söyledikleri aktarılan Bylock yazışmalarında, "Vergide hiçbir şey yapamayıp burada en az 50 alacak şekilde yapmak dikkat çeker mi? Abla sadece bilginiz olsun diye söylüyorum, malum hassas mevzular. Çocuklar duayı çok iyi bilmediklerinden kesin yapamayız gözüyle bakıyorlar çünkü vergide bunu yaşadılar. Duayı bilseler tepkileri daha farklı olur. Hukukçular SPK'nın muhasebesini ev alanını çok iyi yapamazmış" mesajlarına yer verildi.