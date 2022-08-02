Suriye’de roketli saldırıda yaralanan askerlere ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş İbrahim Halil Doğan'ı ve diğer tedavi altına alınan hastaları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde ziyaret ettiler.

Ziyarette AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eşlik etti.