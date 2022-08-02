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Giriş Tarihi: 2.8.2022 19:41

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor…2 örgüt üyesi daha teslim oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor…2 örgüt üyesi daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 65'e yükseldi" denildi.

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Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor…2 örgüt üyesi daha teslim oldu
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