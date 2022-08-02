Ukraynalı çiftçiler: Bu işin organizatörü Erdoğan’dır

Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor. Ukraynalı çiftçiler, dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Silosundaki tahılın gemilere yüklenmesini bekleyen çiftçilerden Viyaçeslav Nemerjitskiy, "Bu anlaşmanın imzalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı" dedi. Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor" dedi.