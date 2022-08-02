Ülkeyi bölmeyi böyle öğretmişler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin akademideyken örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak ankesörlü telefondan sık sık arandıkları öğrenilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, itirafçı oyan 12 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'KOLEJDE FETULLAH GÜLEN'İ BİLE GÖRSENİZ TANIMAYIN'

İtirafçılardan biri de şuan avukatlık yapan M.B. Örgütle 7'nci sınıfa giderken tanıştığını anlatan M.B. daha sonra ışık evlerine giderek üniversite öğrenci ağabeylerden dersler aldığını söyledi. M.B., "Yaz kampı içerisinde G.A. isimli şahıs bize büyük tesbihat olarak adlandırılan içerisinde namazdan sonra okunan duaların ve Allah'ın 99 isminin yer aldığı tesbihat ezberini bize verdi. Bu tesbihatı ezberleyene MP3 hediye edeceğini söyledi. Grupta yer alan arkadaşların hepsi bu tesbihatı ezberledi ve bize MP3'ü verdiler. Bu MP3'ün içerisinde Gülen'e ait vaazların yer aldığı ses kayıtları vardı. Kolejde bulunduğumuz süre içerisinde dini bir yapı ile irtibatımızı ortaya çıkaracak söz ve davranışlarda bulunmamamız gerektiğini söyleyerek ortamın örgüt açısından çok normal olması halinde bile tedbir kurallarını bırakmamamızı, Gülen'i kolej içerisinde görsek bile tanımazdan gelmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

HARİTA ÜZERİNDEN BİLE ÜLKEYİ BÖLME ÇABASI

M.B. ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "8. sınıfın başlarında bahsetmiş olduğum yapıya ait öğrenci evine gidip gelmeye başladık. Gittiğimiz evde salon kısmında büyük bir Türkiye haritası vardı, bu haritanın üstünde illere bazı puanlar verilmişti (1000-2000-3000-4000 şeklinde) haftalık gerçekleştirdiğimiz dini faaliyetlere göre çetele de çıkan haftalık toplam puana göre biz o harita da yer alan hangi ilin puanına yetiyorsa o ili kendi belirlediğimiz renge boyuyorduk. Boyadığımız illeri fethetmiş olduğumuz bize söyleniyor bu şekilde diğer arkadaşlardan geri kalmamak için bu faaliyetlere ağırlık vermemiz sağlanıyordu" ifadelerini kullandı.

KOLEJ KAPANDIKTAN SONRA BİLE PEŞLERİNİ BIRAKMAMIŞLAR

M.B. ifadesinde kolej kapandıktan sonra bile örgütün peşlerini bırakmadığını söyledi. M.B., "Polis kolejinin kapanmasının üzerine Osman isimli şahıs, yıllarca bize emek verdiklerini, bu nedenle de görüşmelere gitmemiz gerektiğini, bu dönemde görüşmeleri aksatmamızın büyük bir vefasızlık olacağını, dönemin geçici olduğunu, bu zor günlerde menfaati için yapıyla irtibatı olan şahısların temizleneceğini, ak ile kara olanın bu zamanlarda belli olacağını, ilerleyen zamanlarda da bu görüşmelere devam edenlerin daha değerli olacağını ayrıca dönemin sıkıntılı bir dönem olması nedeniyle hakkımızda bazı kimselerin şikayet veya ihbarlarda bulunabileceğini ima ederek bizi korkutuyor ve görüşmelere gitmeye mecbur bırakıyordu."