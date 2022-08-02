Yeni İcra Dairesi Başkanlıkları faaliyete geçirildi

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iş yoğunluğunun veya icra dairesinin sayısının fazla olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun mahallerinde İcra Daireleri Başkanlıklarının kurularak faaliyete geçirildi.

BAŞKAN VE YARDIMCILARI ATANDI

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurulacak başkanlıkların yetki çevrelerinin her mahaldeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki çevresi ile aynı olarak belirlenmesine, ayrıca Bakırköy İcra Daireleri Başkanlığının yetki çevresine Küçükçekmece İcra Dairelerinin de dâhil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu İcra Daireleri Başkanlıklarına atamalar yapılmıştır" denildi.

Ataması yapılan başkan ve başkan yardımcıları şöyle: