11 yılda 9 bin yabancı terörist sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2011'de başlayan Suriye iç savaşından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 9 bin yabancı terörist savaşçının sınırdışı edildiğini açıkladı. Sınırdışı edilen yabancı terörist savaşçıların en çok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden olduğu görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011'den bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1109 yabancı terörist savaşçı sınırdışı edildi. Göç İdaresi Başkanlığı, 2019'da 12 AB ülkesinden 126, 2020'de 8 AB ülkesinden 95, 2021'de ise 8 AB ülkesinden 69 yabancı terörist savaşçının ülkesine geri gönderildiğini, bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise 6 AB ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçının sınırdışı edildiğini bildirdi. 2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçıların en çok Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç ve Avusturya'dan geldiği görüldü.