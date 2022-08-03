9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtilerek, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Siirt Jandarma ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yapılan Eren Abluka-27 Operasyonu'nda ise 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Öte yandan PKK'da çözülmeler de devam ediyor. Terör örgütünden kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 66'ya yükseldi.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi. Ele geçirilen malzemelerden bazıları şöyle: "1 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 900 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü, 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG- 7 roketatar, 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği, 13 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 84 adet bombaatar mühimmatı, bin adet 5.45 milimetre mühimmat, 2 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği."