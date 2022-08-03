Bakan Çavuşoğlu: Amacımız, Ukrayna’daki savaşa nihai noktayı koyabilmek

Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dünyanın yapısal değişimlerden geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Ticaret savaşları, pandemi ve Ukrayna'daki savaş, küresel manzarayı tamamen değiştirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'ye düşürdü. Dünya Bankası, artan stagflasyon riskinden dolayı uyardı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bunlara rağmen IMF'nin Türkiye'nin 2022'deki büyüme beklentisini yüzde 4 ile revize ettiğini aktararak, Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde 7,3 büyüdüğüne işaret etti.

Benzer şekilde OECD'nin gelecek tahminlerinde ASEAN ekonomileri için 2022 ve 2023'te yüzde 5,2 oranında büyüme beklediğine değindiği konuşmasında Çavuşoğlu, "Kıtadaki ana büyüme motorlarından ve başarı öykülerinden biri olan ASEAN, biz bu yeni normallere uyum sağladıkça daha da amacına uygun hale gelecektir. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ile ASEAN daha merkezi bir rolde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.