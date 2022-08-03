Bakanlar Kasapoğlu ve Nebati’den kulüp temsilcileriyle görüşmede önemli mesajlar: ’Yeni dönemde kulüplerin en önemli gündemleri’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hazine ile Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Kasapoğlu, "Futbol gündemli bir toplantıydı. Onların bu anlamdaki sorunları, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir önemli toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük spor anlamında hedeflerinden biri olan spor kulüpleri ve federasyonları yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda tamamının mutabakatıyla kanunlaştırdı. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal hem idari anlamda sporumuzun da yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Bunun gerektirdiği düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı hazırlığı hem bakanlık olarak hem ilgili kurumlar olarak devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.