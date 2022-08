Can İsminin Anlamı Nedir? Can Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Can ismi ülkemizde en sık kullanılan isimlerden bir tanesidir. Hem erkek hem kız bebeklere verilebilen bu isim genellikle ikinci bir isim olarak kullanılmaktadır. Can isminin anlamı karşımıza "ruh", "dirlik, kuvvet" şeklinde çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin kökeni Farsça diline dayanmaktadır.

Can İsminin Anlamı Nedir?

Anne ve baba adayları erkek ve kız bebeleri için ikinci bir isim ararken karşılarına çıkan isimlerden bir tanesi Can ismidir. Bu isim genellikle kız ve erkek bebekler için ikinci bir isim olarak konulurken ayrıca erkek bebekler için tek başına da kullanılabilen isimlerden bir tanesidir. Sık kullanılan bir isim olması nedeni ile Can isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından oldukça sık merak edilmektedir. Can isminin anlamı ise karşımıza "ruh", "dirlik, kuvvet", "gönül", "kişinin kendi varlığı, özü" ve son olarak "sevimli, içten, şirin kimse" şeklinde çıkar.

Can İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Anne ve baba adaylarının bebekleri için koyacakları isimleri araştırırken araştırdıkları sorular arasında araştırılan ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediği de yer almaktadır. Can ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde bulunan bir isim değildir.

Can İsminin Kökeni Nedir?

Can ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin kökeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Can isminin kökenini genellikle bu isme sahip olan kişiler ve bu ismi bebekleri için araştıran kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu ismin kökeni ise Farsça olarak karşımıza çıkmaktadır.

Can Ne Demek?

Can kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı karşımıza 2 şekilde çıkmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir: "yaşayan varlıkların yaşamasını sağladığına ve ölümle varlıktan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık, özellikle insan ve hayvanlarda yaşam ilkesi" ve "yaşama, yaşam".