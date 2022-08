Cemevi saldırganı tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı yapıldı. Cemevlerine giren Ahmet Ozan K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren Ahmet Ozan K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan Ahmet Ozan K. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

İRTİBATLARI İNCELENDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan Ahmet Ozan K'nın irtibatları, bağlantıları derinlemesine incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Ahmet Ozan K. ile Çağdaş Can B.'nin sık sık görüştükleri, Eskişehir'de evde buluştukları öğrenilirken, Konak doğumlu Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerinden ilişik kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B.'nin olay öncesinde öğlen saatlerinde Eskişehir'den İzmir'e hareket ettiği tespit edildi. Ahmet Ozan K. ile birlikte 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Ozan K., sulh ceza hakimliği tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa nefret' 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.