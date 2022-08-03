Devletimiz sayesinde konaklama derdimiz kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seyahatsever" projesiyle ilgili "Gençlerimizin bu imkândan daha fazla yararlanmasını sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik" diye duyurması, büyük coşkuyla karşılandı. SABAH'a konuşan gençler seyahat ederken, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem güvenilir hem de konforlu ortamda ücretsiz konaklamanın kendileri için çok önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıp Başkan Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti. Gençler, kendilerine sağlanan bu imkân sayesinde ülkenin görülmesi gereken pek çok tarihi, turistik bölgesine konaklama kaygısı olmadan ve rahat şekilde gidebilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. O gençlerden bazıları duygularını SABAH'la paylaştı:KYK yurtları son derece güvenilir. Çok önemli bir adım atıldı. Yaş aralığının 18-30 olarak güncellenmesi bizi çok mutlu etti. Böylelikle seyahat ederken kalacağımız yer sorun olmaktan çıktı. Otel konforunda, ücretsiz konaklayacağız. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. 'Nerede konaklayacağız' derdi ortadan kalktı.81 ilin tamamında yer alan yurtlarda kalma şansımız var. Gerçekten harika bir uygulama bu. Rotamızı çizerek farklı farklı şehirlerde kalabiliriz. Ülkemizin görülmedik güzelliklerini keşfetmemiz için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.Yaşın artırılması bizim için çok sevindirici oldu. Konaklama için para vermeyeceğiz. Seyahat için daha fazla yere gitme imkânımız olacak. KYK ayarında olmayan otellere onlarca para vermektense başımızı rahatça koyabileceğimiz bir ortamda kalacağız. Gençler için çok ince düşünülmüş bir uygulama. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ederiz.Yaş artırıldı, çok güzel oldu. KYK yurtları konaklamak için son derece güvenli yerler. Bildiğimiz yerlerde keyifle kalacağız. Arkadaşlarımızla planlama yapıp il il gezebiliriz. Ülkemizin her ilinde bulunan yurtlardan faydalanabiliyoruz 'Seyahatsever' projesiyle, güvenli konaklama, konfor... Daha ne olsun, daha ne isteyelim ki. Bizi düşündükleri için teşekkür ediyoruz.Otele harcayacağımız parayı diğer acil gereksinimlerimiz için kullanabileceğiz. Çünkü KYK yurtlarında konaklama şansımız var gençler olarak. Kendi imkânlarımızla tatil yapabilmek belki zor ama arkadaşlarımızla yurtlarda rahatlıkla kalabilecek olmamız bu zorluğu hafifletiyor. Bu, bizler için harika bir proje. Çok güzel oldu, teşekkürler.KYK yurtlarında ücretsiz kalarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezmek isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençler başvurularını gideceği şehrin yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden rezervasyon yoluyla yapabiliyor. Öğrenci olma şartının aranmadığı uygulamada bir kişi, aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece kalabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, uygulama hakkındaki detaylı bilgilerin https://seyahatsever. gsb.gov.tr/ adlı internet sitesinde yer aldığını kaydetti.