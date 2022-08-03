“Dünyanın gözü İstanbul’da”

Küresel tahıl krizinin çözümü için uluslararası bir misyon üstlenen Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) koordinatörü Tümamiral Özcan Altunbulak, dün bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Altunbulak "Vazifesini yerine getirmek üzere merkez, gemilerin kaydını ve takibini ve denetimini yapmak, giriş- çıkış planını oluşturma, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.