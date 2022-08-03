Dünyanın takip ettiği gemi Razoni İstanbul’da

Rumeli Feneri'nde bulunan Kıyı Emniyet Müdürlüğünden servis botlarına binen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er yetkilinin bulunduğu heyet, açıktaki gemide yük ve mürettebat kontrolü yapacak.
Yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelenecek. Ayrıca mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı denetlenecek.
GÜNDE 3 GEMİ İLE SINIRLI OLACAK
Ukrayna Altyapı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı.
Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek.
İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.Dünyanın takip ettiği Razoni gemisi İstanbul'da denetlendi: İşte o görüntüler