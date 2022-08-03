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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:08

Dünyanın takip ettiği gemi Razoni İstanbul'da

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Dünyanın takip ettiği gemi Razoni İstanbul’da

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında 22 Temmuz 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi. Rumeli Feneri açıklarında demirleyen 27 bin ton mısır yüklü Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi RAZONİ saat 10.00 itibariyle denetim başladı.

Rumeli Feneri'nde bulunan Kıyı Emniyet Müdürlüğünden servis botlarına binen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er yetkilinin bulunduğu heyet, açıktaki gemide yük ve mürettebat kontrolü yapacak.

Yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelenecek. Ayrıca mürettebat haricinde yolcu olup olmadığı denetlenecek.

Geminin ilerlemesine dair bir soruna rastlanmazsa tutanakla imza ve kayıt altına alınarak geçişine izin verilecek.

GÜNDE 3 GEMİ İLE SINIRLI OLACAK

Ukrayna Altyapı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı.

Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek.

İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.

Dünyanın takip ettiği Razoni gemisi İstanbul'da denetlendi: İşte o görüntüler

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Dünyanın takip ettiği gemi Razoni İstanbul'da
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