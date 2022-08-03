Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı
Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:11

Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı

Van Gölü ve çevresinin doğal sit alanı ilan edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin doğa güzellerinden Van Gölü ve çevresinin doğal sit alanı edilmesini değerlendirdi.

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA