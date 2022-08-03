Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin doğa güzellerinden Van Gölü ve çevresinin doğal sit alanı edilmesini değerlendirdi.
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun."
Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni #VanGölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun. @csbgovtr pic.twitter.com/9qwR0FyZYB— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 3, 2022