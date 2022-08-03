Emine Erdoğan’dan Van Gölü mesajı

Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun."