Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:04 Son Güncelleme: 3.8.2022 15:21

Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü'nün sit alanı ilan edilmesinin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Van Gölü'nün sit alanı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Emine Erdoğan, "Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA