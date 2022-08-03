Eski belediye başkanı Kaya’ya 8 yıl 9 ay hapis

Van'da 7 Haziran 2012 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, haklarında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, kapatılan BDP eski İl Başkanı Cüneyt Caniş ile Veli Avcı'ya 15'er yıl, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır ve Metin Adugit'e 13'er yıl 6'şar ay, Mehmet Şirin Yıldız, Mihriban Şah ve Murat Durmaz'a 12'şer yıl, kapatılan BDP'li eski Belediye Başkanı İhsan Güler, Abdulkerim Sayan ve Derviş Polat'a 9'ar yıl, BDP'li eski Belediye Başkanı Hecer Sarıhan'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bunun üzerine dosyayla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla 3. Ceza Dairesine gönderildi. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "KCK Van Ana Davası" olarak görülen davada tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan aralarında Van Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 kişiye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Dairenin kararında, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma şansı verilmeyerek savunma hakkının ihlal edildiği, sanıklara verilen cezanın üst sınırdan verildiği ve neredeyse dosyanın tamamını oluşturan eylem ve etkinliklerin birçoğunun siyasi parti faaliyeti olduğu vurgulandı.

YEREL MAHKEME BOZMA KARARINA UYDU

Yargıtay'ın bozma ilamı sonrasında dosya ilk derece mahkemesine gönderildi. İlk derece mahkemesi bozma kararına uydu. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen KCK ana davasında, aralarında Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesine hükmedildi. Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, Cüneyt Caniş, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır, Metin Adugit, Mihriban Şah, Murat Durmaz ile Veli Avcı'ya 8 yıl 9'ar ay, İhsan Güler, Abdulkerim Sayan, Mehmet Şirin Yıldız ve Derviş Polat'a 7 yıl 6'şar ay ile Hecer Sarihan'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararı sonrasında hükümlerle ilgili olarak yeniden temyiz isteminde bulunuldu ve dosya eski numarası 16 olan, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi. Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı.

YARGITAY 13 SANIĞIN CEZALARINI ONADI

Dairenin kararında, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verildi. Daire, aralarında Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarının onanmasına karar verdi.