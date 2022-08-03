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Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:52 Son Güncelleme: 3.8.2022 12:00

Eylem hazırlığındaki 2 terörist operasyonla yakalandı

BEKİR COŞKUN
Eylem hazırlığındaki 2 terörist operasyonla yakalandı

Mersin’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda, 2 PKK’lı terörist yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, PKK terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve birden çok yol kesme ve yağma suçlarından firar olarak aranan M.E. ve U.B. adlı 2 örgüt üyesinin, Akdeniz ilçesinde seraların arasındaki bir konteynırda saklandıkları tespit etti.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı | Video

Teröristlerin yakalanması için yapılan operasyonda, PKK terör örgütünün eylemcileri olarak belirlenen 2 kişi hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Konteynırda yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, silahlara ait 48 Adet fişek ile yaklaşık 600 gram esrar, 50 gram kubar esrar ve 49 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan M.E'nin 2015 yılında Siteler Polis Merkezine EYP kullanılarak düzenlenen saldırıya katıldığı ve polisin yaralanmasında etkili olduğu ortaya çıktı.

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Eylem hazırlığındaki 2 terörist operasyonla yakalandı
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