Eylem hazırlığındaki 2 terörist operasyonla yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, PKK terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve birden çok yol kesme ve yağma suçlarından firar olarak aranan M.E. ve U.B. adlı 2 örgüt üyesinin, Akdeniz ilçesinde seraların arasındaki bir konteynırda saklandıkları tespit etti.

Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı | Video